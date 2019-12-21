Ağrı Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan'da ki zulmü kınadı - Son Dakika

Ağrı Vatanperver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan'da ki zulmü kınayarak burada yaşayan Müslümanlara destek çağrısında bulundular.



Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Ağrı Vatanperver Gençlik Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirkol, Türk-İslam dünyası son yıllarda gittikçe şiddetlenen Çin zulmü ile kan ağlamakta olduğuna dikkat çekti. Burada sistematik olarak devam eden bir soykırım ve asimilasyon olduğuna değinen Demirkol "Doğu Türkistan şu anda özerk bir bölge olmasına rağmen Sincan özerk bölgesindeki zengin doğalgaz ve petrol yatakları sebebiyle Çin tarafından sömürülmek istenmekte ve bu sebeple bölgenin nüfus yapısını değiştirmek maksadı ile asimilasyon ve soykırım zulmü uygulanmaktadır. Burada bulunan kardeşlerimiz büyük bir zulüm ile karşı, karşıyadırlar. Tüm Müslümanların umudu her zaman olduğu gibi Türkiye'dir. Bizler Doğu Türkistan'da bulunan kardeşlerimizin acısını paylaşıyor ve herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.



Herkesin Çin mallarını boykot ederek konuya tepki göstermesi gerektiğine değinen Ağrı Vatanperver Gençlik Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirkol "Oradaki kardeşlerimiz acılar içinde belki de bizden gelecek desteği bekliyorlar. 1949 yılında sadece %4 ü Çinli olan Sincan özerk bölgesinde insanlık onuruna ve ahlaka aykırı uygulamalar neticesinde baskı ve zulümler artırılarak şu anda Çin nüfusu %40 oranına çıkarılmıştır. Bu esnada kültürel asimilasyon çerçevesinde; camiler yıkılmış, ibadetler yasaklanmış, Türkçe isimleri kullanmak suç sayılmış ve idamlar yaygınlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletini tüm siyasi partileriyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, tüm sivil tolum kuruşlarını özelde Doğu Türkistan genelde Tüm Türk Dünyasına sahip çıkmaya yaptığı insanlık dışı muameleler ve soykırım nedeniyle emperyalist kızıl Çin i kınamaya ve tüm halkımızı Çin mallarını boykot etmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - AĞRI