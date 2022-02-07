Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle uzun buz sarkıtları oluştu.

Murat Nehri'nin, dere ve akarsuların buzla kaplandığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu.

Vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.