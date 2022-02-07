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Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

07.02.2022 11:41
Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle uzun buz sarkıtları oluştu.

Murat Nehri'nin, dere ve akarsuların buzla kaplandığı kentte, ev ve iş yerlerinin camları da buz tuttu.

Vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

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Murat Nehri, Ardahan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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