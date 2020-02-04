Ağrı ve Erzincan'da eğitime bir gün ara - Son Dakika

AĞRI ve Erzincan'da, aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 05 Şubat 2020 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir" denildi.

Patnos Kaymakamlığı kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini belirtirken, Hamur Kaymakamlığı ise hava muhalefeti sebebiyle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının tamamının tatil edildiğini bildirdi.

Eleşkirt Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki bütün okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

VALİ ARSLANTAŞ'TAN TATİL MESAJI

Erzincan'da okulların 5 Şubat günü tatil edildiğini ise Vali Ali Arslantaş Twitter 'dan duyurdu. Vali Arslantaş, mesajında şunları ifade etti:

"Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 5 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir."