Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

18.06.2022 12:22

Ağrı İl Müftülüğünce kutsal topraklara gidecek hacı adayları için düzenlenen uğurlama programı Ulu Cami önünde yapılan programda Kur'an-ı Kerim okunması İl Müftüsü Celal Büyük'ün konuşması Dua edilmesi Hacı adaylarının otobüse binmesi AĞRI - Hacı adayları, Diyanet İşleri...

Ağrı İl Müftülüğünce kutsal topraklara gidecek hacı adayları için düzenlenen uğurlama programı

Ulu Cami önünde yapılan programda Kur'an-ı Kerim okunması

İl Müftüsü Celal Büyük'ün konuşması

Dua edilmesi

Hacı adaylarının otobüse binmesi

AĞRI - Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Ağrı'da İl Müftülüğünce Ulu Cami önünde hacı adaylarına yönelik uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Tutak Müftüsü Mustafa Solhan dua etti.

İl Müftüsü Celal Büyük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kentten hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Büyük, şöyle konuştu:

"Bugün sizleri dualarla uğurlayacağız. Sizlerden en büyük isteğimiz, o topraklara ulaştığınız vakit gerek Mekke-i Mükerreme, gerekse de Medine-i Münevvere'de sizleri gözyaşları içerisinde uğurlamak için buraya toplanmış olan komşularınız ve yakınlarınızı dualarınızda unutmamanız. Hazreti Peygamberimiz dua yaparken cimrilik yapmamayı bize öğütler. Hac vazifenizi yerine getirirken geride bırakmış olduğunuz malınızı ve mülkünüzü düşünmeyin. Hac, ömrünüzde bir defa nasip oluyor, bunu değerlendirin ve kazançlı çıkın."

Töreninin ardından 50 hacı adayı yakınlarıyla vedalaştıktan sonra otobüsle Erzurum Havalimanı'na hareket etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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