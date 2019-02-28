Son Dakika Haberleri: Ağrı ve Erzurum'da Eğitime Kar Engeli

Ağrı ve Erzurum'da Eğitime Kar Engeli

49 dakika önce

AĞRI/ Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzurum'daki bazı okullar tatil edildi.

Ağrı ve Erzurum'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
AĞRI/ Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzurum'daki bazı okullar tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentin Hamur, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesindeki ve kent genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar da bugün tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:38 Kaynak: AA

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