Ağrı ve Erzurum'da kar nedeniyle bazı okullar yarın tatil edildi - Son Dakika
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Ağrı ve Erzurum'da kar nedeniyle bazı okullar yarın tatil edildi

20.03.2022 22:00
Ağrı ve Erzurum'da kar nedeniyle bazı okullar yarın tatil edildi

Ağrı ve Erzurum'da yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Ağrı ve Erzurum'da yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerindeki köy okulları ile il merkezine bağlı köyler ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki tüm okullar ile Pasinler ilçesindeki taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitim yarın tatil edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı ve Erzurum'da kar nedeniyle bazı okullar yarın tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı ve Erzurum'da kar nedeniyle bazı okullar yarın tatil edildi - Son Dakika
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