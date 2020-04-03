Ağrı ve Erzurum'da sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla Erzurum ve Ağrı'da sosyal yardım ödemelerin hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı.

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri, Erzurum'da PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor.

Görevliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde evlere gittikleri hak sahiplerine ödemeleri gerçekleştiriyor.

Ağrı Valisi Süleyman Elban da Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte salgın çerçevesinde her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

İran'dan yurda giren Türk vatandaşlarının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantinaya alındığını ve bu süre dolduktan sonra hastalık bulgusu olmayanları çıkardıklarını ifade eden Elban, "Bugünden itibaren PTT şubeleri kapatıldı. İlimizdeki 47 bin aileye 1000 liralık ödemelerini ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerine giderek yapacak." dedi.