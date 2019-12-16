Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor

6 saat önce

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor, System.String[]

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü.

Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

Erzurum

Erzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı.


Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum, Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti
İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş Otopsi odasında bir kadının cesedine istismar uygulayan görevliyi polis bastı

Son Dakika Haberleri
02:38 Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
02:31 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
02:27 Silivri'de sis etkili oluyor - Son Dakika
02:17 SİLİVRİ'DE SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
01:52 Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 03:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]