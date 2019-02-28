Son Dakika Haberleri: Ağrı ve Horasan'da Eğitime Kar Engeli

Ağrı ve Horasan'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzurum'un Horasan ilçesinde okullar tatil edildi.

Ağrı ve Horasan'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzurum'un Horasan ilçesinde okullar tatil edildi. Ağrı'da kapanan yolların açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentin Hamur, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Erzurum'un Horasan ilçesindeki ve kent genelinde taşımalı eğitim yapılan okullar da bugün tatil edildi.

Öte yandan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri Ağrı-Erzurum karayolunda yol açma ve genişletme çalışması başlattı. Ekipler, yolların açık kalabilmesi için 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını belirtti. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

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