Ağrı ve Iğdır çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

Ağrı ve Iğdır çevresinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu, zaman zaman çok bulutlu geçeceği bölgede, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 5, Ardahan'da 6, Kars ve Erzurum'da 7, Erzincan'da 11, Tunceli'de 12, Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 33, Erzincan'da 30, Iğdır'da 29, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.