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Son dakika haber... Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı

01.12.2021 09:13
Son dakika haber... Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 910 personelle 'Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 910 personelle 'Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

ANKARA, -


Son dakika haber... Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı

Jandarma, Şehit, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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