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Ağrı ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, İran'daki göçmen kaçakçıları ile bağlantılı hareket eden şebekeyi takibe aldı.
Ekipler, şebeke mensuplarının, yurda yasa dışı yollardan girişini sağladıkları düzensiz göçmenleri, Peştuca ve Urduca dillerinde "havga" veya "kavga" diye tabir edilen barınma evlerinde zorla tuttukları iddiasıyla daha önce gözaltına alınan organizatörlerle bağlantılı olduklarını belirledi.
Şehirler arası otobüs terminallerindeki düzensiz göçmenlerin batı illerine sevkini kolaylaştırdıkları öne sürülen 11 şüpheliyi tespit eden ekipler, kent merkezi, Doğubayazıt ilçesi ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerce 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda göçmen kaçakçılığı bilgilerinin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ekiplerin 3,5 ay süren teknik takip sırasında 769 düzensiz göçmeni yakaladığı ve haklarında yasal işlem uygulandığı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 26 araca adli makamlarca el konulduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:22 Kaynak: AA
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