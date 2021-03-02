Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Ağrı ve Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle yüksek kesimlerde karın yanı sıra etkili olan tipinin de etkisiyle Ağrı'da 102, Iğdır'da 9 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu illerde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Erzurum'da 135 mahalle ile Iğdır'da 18 ve Kars'ta 6 köy yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.