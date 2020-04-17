Ağrı ve Tunceli'de üretilen yüz koruyucu siperlikler polislere hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı ve Tunceli'de üretilen yüz koruyucu siperlikler polislere hediye edildi - Son Dakika

Ağrı ve Tunceli'de üretilen yüz koruyucu siperlikler polislere hediye edildi

6 saat önce

Ağrı ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğretmenlerce üretilen yüz koruyucu siperlikler, polislere hediye edildi.

Ağrı ve Tunceli'de üretilen yüz koruyucu siperlikler polislere hediye edildi, System.String[]

Ağrı ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğretmenlerce üretilen yüz koruyucu siperlikler, polislere hediye edildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) görevli öğretmenler, salgında fedakarca çalışan polisler ve sağlıkçılar için lazer kesici ve üç boyutlu yazıcıyla maske üretimine devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan 300 siperlikli maske, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve beraberindekiler tarafından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Cengiz'e teslim edildi.

Tunceli

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatlarıyla, Türkiye'deki tüm Bilim ve Sanat merkezlerinde emniyet müdürlükleri için de siperlik üretilmesi kararı verildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda Tunceli BİLSEM'de siperlik üretimine başlandığı belirtilen açıklamada, "Merkezde 50 siperlik üretilmiştir. İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, BİLSEM Müdürü Koray Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Hüsniye Aktaşçay tarafından yapılan ziyarette, üretilen siperlikler İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'e teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tunceli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:00 Kaynak: AA

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