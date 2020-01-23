Ağrı Vefa Spor Futsal Süper Lige yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Vefa Spor Futsal Süper Lige yükseldi - Son Dakika

Ağrı Vefa Spor Futsal Süper Lige yükseldi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu futbol gelişim direktörlüğü tarafından düzenlenen Futsal Ligi Grup maçları Erzurum'da tamamlandı.

Ağrı Vefa Spor Futsal Süper Lige yükseldi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu futbol gelişim direktörlüğü tarafından düzenlenen Futsal Ligi Grup maçları Erzurum'da tamamlandı.


İlk maçta Bingöl Gençlik Sporu 4-2 mağlup eden Ağrı Vefa Spor ikinci maçta rakibi Erzurum Palandöken Sporu 9-5 mağlup ederek grubu lider tamamladı. Bu skorlarla Ağrı Vefa Spor, önümüzdeki sezon Futsal Süper Lige katılma hakkını elde etti.


Grupta gol kralı yedi gol ile Ağrı Vefa Spor Futsal oyuncusu Remzi Çağlayan oldu. Ömer Telhan, Abdullah Alpaslan, Yunus Emre Turan ve Furkan Kılıç, attıkları gollerle şampiyonlukta pay sahibi oldular.


Ağrı Vefa Spor Şubat ayı sonunda Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ilk 12 takım ile mücadele edecek.


Ağrı Vefa Spor Futsal takımı antrenörü Önder Tunay alınan bu galibiyetin önemli olduğunu söyleyerek: " 2020-2021 futbol sezonunda kurulacak olan Futsal Süper Lig vizesini Erzurum'da aldık. Şimdi hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Şubat ayı sonunda oynanacak karşılaşmalar sonrasında ilk sekiz takım arasına girmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımıza başladık. Şampiyonluğumuzda katkısı olan sporcularımızı gönülden kutluyorum" dedi. - AĞRI

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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