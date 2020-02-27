Ağrı Vefaspor futsalda elendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ağrı Vefaspor futsalda elendi - Son Dakika Spor

Ağrı Vefaspor futsalda elendi

6 saat önce

Türkiye futsal Ligi playoff müsabakaları ikinci etap maçları Bursa'da oynandı.

Ağrı Vefaspor futsalda elendi, System.String[]

Türkiye futsal Ligi playoff müsabakaları ikinci etap maçları Bursa'da oynandı. A grubunda mücadele eden Ağrı temsilcisi Vefaspor ilk maçta İzmir Büyükşehir Belediyeye 8-5 yenilerek playoff final maçına çıktı. Playoff finalinde ise Ankara Anadolu Beyi spora 4-0 mağlup olan Ağrı Vefa Spor futsal Liginden elendi.


Önümüzdeki sezon Ağrı'yı Futsal Liginde temsil edecek olan Ağrı Vefa Sporun Teknik Direktörü Önder Tunay, "İlk maçta iyi oynadığımız İzmir karşısında son iki dakikada yediğimiz gollerle mağlup olduk. Kendimizi final maçını hazırlamıştık ancak İstediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. Farklı yenildik. Artık önümüze bakacağız. Önümüzdeki sezon futsal ligine daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Önemli bir tecrübe kazandık burada. Bu tecrübemizi gelecek yıllara aktaracağız" dedi. - AĞRI

Türkiye, Bursa, Ağrı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse hazırlıklı mısınız?
Hamile eşini çocuğunun önünde döven kocaya 8 ay hapis cezası verildi Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:30:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı Vefaspor futsalda elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]