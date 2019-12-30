Ağrı'ya 20 yeni otobüs geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'ya 20 yeni otobüs geliyor - Son Dakika

Ağrı'ya 20 yeni otobüs geliyor

6 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı şehir merkezinde hizmet vermek üzere 20 yeni otobüsün Ağrı'ya gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Ağrı'ya 20 yeni otobüs geliyor, System.String[]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı şehir merkezinde hizmet vermek üzere 20 yeni otobüsün Ağrı'ya gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.


Ağrı'da şehir içi ulaşım konusunda birçok yeniliğe imza atan Ağrı Belediyesi araç sayısını artırmayı sürdürüyor. Öğrenciler, Öğretmenler ve hastalar için özel otobüsler kullanılırken, şehir içi ulaşımı güçlendirmek adına 20 yeni otobüsün daha ulaşım hizmetlerine katılacağı açıklandı.


Yeni otobüslerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan "Ulaşımda devrime devam. 20 yeni otobüsümüz bugün yola çıktı. Yarın Ağrı'da hizmetinizde olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni yılda 96 aracımızla Ağrı'da ulaşım daha rahat ve huzurlu olacak" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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