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Ağrı'ya 43 doktor müjdesi

1 saat önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Sağlık Bakanlığınca Ağrı ve ilçelerinde 20'si uzman, 43 doktor kadrosu tahsis edildiğini, hekimlerin 30 Ekim'de yapılacak kura sonucu belirleneceğini belirtti.

Ağrı'ya 43 doktor müjdesi, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Sağlık Bakanlığınca Ağrı ve ilçelerinde 20'si uzman, 43 doktor kadrosu tahsis edildiğini, hekimlerin 30 Ekim'de yapılacak kura sonucu belirleneceğini belirtti.

Ekrem Çelebi, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 89'uncu Dönem

Hizmeti Yükümlüğü Kurasına ilişkin boş kadrolara göre Ağrı merkez ve ilçelerine 20'si uzman 43 doktor kadrosunun tahsis edildiğini söyledi.

Ağrı'da ki sağlık hizmetlerine erişim için vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını ifade eden Çelebi, "Yapılan atamalarla sağlık alanında il merkezi ve ilçelerimizin önemli bir hekim ihtiyacı giderilmiş oldu. İlimizde görev yapacak olan hekimlerimize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyor, tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum." diye konuştu.

Ekrem Çelebi, AK Parti, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:09 Kaynak: AA
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