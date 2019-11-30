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Ağrı'ya hayırsever işadamından cami

6 saat önce

Ağrı'da Hayırsever İşadamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan Hacı Halis Ünsal Cami ve Taziye Evinin açılışı yapıldıAçılışa Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti MKYK Üyesi Genel Merkez Teşkilat Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı...

Ağrı'ya hayırsever işadamından cami, System.String[]

Ağrı'da Hayırsever İşadamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan Hacı Halis Ünsal Cami ve Taziye Evinin açılışı yapıldı


Açılışa Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti MKYK Üyesi Genel Merkez Teşkilat Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Genel Merkez Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Hayırsever İşadamı Şinasi Ünsal ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Ağrı Valisi Süleyman Elban açılışta yaptığı konuşmada, hayırsever iş adamına teşekkür ederek, yapımı tamamlanan ve hizmete açılan caminin güzel bir eser olduğunu kaydetti. Ağrı'da insanların bazı ekonomik nedenlerle göç etmek zorunda kaldığını dile getiren Elban, ancak insanların he ne kadar göç etmiş olsalar da memleketlerini unutamadıklarını belirtti. Yaptırılan Hacı Halis Ünsal Cami ve Taziye Evininde böyle bir hayırsever tarafından yaptırıldığını söyledi.


Açılışta konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan da hayırsever iş adamına teşekkür ettiler.


Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun ettiği dua eşliğinde kesilen camide ilk öğlen namazı kılındı.


Ardından vatandaşlara yapılan halise ve yemek ikramı yapıldı. - AĞRI

Süleyman Elban, Milletvekili, AK Parti, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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