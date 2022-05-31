Ağrı'ya kent müzesi kurulacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem çelebi, Ağrı'ya kent müzesi kurulacağını bildirdi.
Milletvekili Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Ağrı Kent Müzesi'nin kuruluşunun onaylandığını belirtti.
Çelebi, açıklamasında şunları kaydetti:
"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'dan talep ettiğimiz Ağrı'mıza müze kuruluşu onaylanmıştır. Kadro tahsisi yapılacak müzenin fiziki binasının oluşturulması yakın zamanda tamamlanacaktır. İlimize hayırlı olsun."
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