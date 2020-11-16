Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Diyadin'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Yağan karla birlikte bitki örtüsü de beyaz örtü ile kaplandı. İlçeye bağlı Hacihalit köyünde koyunlarını otlatan çobanlar aniden bastıran kar yağışına yakalanınca zor anlar yaşadı.

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