Son Dakika Haberleri: Ağrı'ya sağlık yatırımları hız kesmiyor
Son Dakika Güncel Ağrı'ya sağlık yatırımları hız kesmiyor

Ağrı'ya sağlık yatırımları hız kesmiyor

11 dakika önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesinde kurulumu tamamlanan 3'üncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde hasta kabulüne başlandığını açıkladı.

Ağrı'ya sağlık yatırımları hız kesmiyor, System.String[]

Ağrı'ya son günlerde yapılan sağlık hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde ilin büyük bir sağlık ihtiyacını karşılayan Anjiyo Ünitesi ile 3. Basamak Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesinin kurulmasının ardından, bir sağlık hizmeti daha tamamlandı. Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin kurulumunun tamamlandığını, hasta kabulüne başladığını açıkladı. Çelebi, "İlimize bir sağlık hizmetini daha kazandırmış bulunuyoruz. Yerinde sağlık hizmeti için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

BİR BAŞARILI ANJİYO DAHA

AK Parti Milletvekili Çelebi, öte yandan ilk anjiyo işlemini geçtiğimiz salı günü gerçekleştiren Ağrı Devlet Hastanesi Anjiyo Ünitesi'nde başarılı bir anjiyonun daha yapıldığını kaydetti. Çelebi, "Anjiyo Ünitemizde, ikinci anjiyo da gerçekleşti. Anjiografi işlemlerine başarılı bir şekilde devam eden hekimlerimize ve sağlık personellerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:41 Kaynak: Bültenler
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