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Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği - Son Dakika

Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği

13.09.2021 15:07
Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği, System.String[]

Ağrı'da üretilen çiğ sütün, kurulacak soğuk zincirle uygun koşullarda toplanması amacıyla, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Ağrı'da üretilen çiğ sütün, kurulacak soğuk zincirle uygun koşullarda toplanması amacıyla, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

DAP BKİ'nin 'Hayvancılık Altyapısını Geliştirilmesi Projesi' kapsamında hazırlanan ve projenin uygulanması, finanse edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren protokolü, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin imzaladı.

Protokol kapsamında alınacak 40 adet Süt Soğutma Tankı Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün daha sonra belirleyeceği lokasyonlara kurulacak. İmza töreninde konuşan, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, projenin Ağrı'ya hayırlı olması dileğinde bulundular.

"DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 295 adet süt sağım makinesi desteğinde de bulundu"

Süt sağım ve toplamada verimliliği daha yüksek sevilere çıkarmak için İdare olarak çalıştıklarını dile getiren DAP BKİ Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, hijyenik sağım yapılmayan, soğuk zincirle toplanmayan çiğ sütten beklenen verimin alınamayacağı uyarısında bulundu. Sektöre yapılan desteklerle bu olumsuzluğun önüne geçmeye çalıştıklarını ifade eden Demirdöğen, Ağrı iline soğuk zincirle süt toplama tanklarının yanı sıra 2021 yılında 295 adet süt sağım makinesi desteğinde bulunduklarını da sözlerine ekledi. Demirdöğen, altyapı sorunlarını iyileştirdikçe söz konusu sektörden üreticinin daha fazla kar edeceğini bunun da üretimdeki verimliliğe ve bölgesel kalkınmaya yansıyacağını belirtti. - AĞRI

Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği
Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği

Kenan Engin, Tarım, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ağrı'ya soğuk zincir için süt toplama tankı desteği - Son Dakika Ekonomi


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