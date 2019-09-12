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Ağrı'ya Ticaret Borsası kurulacak

1 saat önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'ya Ticaret Borsası kurulması için çalışma başlattıklarını ve bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

Ağrı'ya Ticaret Borsası kurulacak, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'ya Ticaret Borsası kurulması için çalışma başlattıklarını ve bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir görüşme yaptıklarını açıkladı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un katılımıyla TOBB'da düzenlenen "Türkiye-ABD Çalışma Yemeği"ne, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alparslan ve oda yöneticileri davetli olarak katıldı.


Yemekte Bakan Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen Ağrı Heyeti, Hisarcıklıoğlu'na "Ağrı Ticaret Borsası Kuruluş Fizibilite Raporu" başlıklı bir rapor sundu.


Görüşmede, Ağrı'nın özellikle tarım ve hayvancılık konusunda il ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirten Milletvekili Çelebi, "Yaptığımız görüşmede TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'dan Ağrı'ya Ticaret Borsası kazandırılması sözünü aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Bu sayede hem çiftçilerimiz hem de hayvancılık yapan Ağrılı hemşerilerimiz, mağduriyet yaşamadan ürettikleri ürünleri piyasada değerlendirebilecek" dedi. - AĞRI

Ekrem Çelebi, AK Parti, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:54 Kaynak: İHA
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