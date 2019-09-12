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Ağrı'ya ticaret borsasının kurulması çalışmaları

39 dakika önce

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan, kentte ticaret borsası kurulması çalışmalarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Ağrı'ya ticaret borsasının kurulması çalışmaları, System.String[]

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan, kentte ticaret borsası kurulması çalışmalarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, ilgili bakan ve oda başkanlarının katılımıyla TOBB'de Türkiye-ABD çalışma yemeği düzenlendiğini hatırlattı.

Açıklamada, yemek sonrası AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüştüklerini aktaran Alpaslan, "İki yıldan beri yapılan çalışmalar neticesinde Ağrı iline ticaret borsasının açılması yönündeki çalışmalar, TOBB tarafından kabul edildi. Önümüzdeki süreçte ticaret borsası açılacaktır. İlimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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