Ağrı'ya yeni atanan öğretmenler, Vali Varol'u makamında ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı'ya yeni atanan öğretmenler, Vali Varol'u makamında ziyaret etti

Ağrı Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Ağrı'ya yeni atanan 965 öğretmeni temsilen 4 öğretmeni makamında kabul etti.

Ağrı Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Ağrı'ya yeni atanan 965 öğretmeni temsilen 4 öğretmeni makamında kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Ağrı'ya yeni atanan 965 öğretmeni temsilen 4 öğretmeni makamında kabul eden Vali Osman Varol, her öğretmeni tek tek tebrik ederek kendileri için hazırlanmış hediyeleri takdim etti. Vali Varol, kentte eğitim ordusuna katılan öğretmenlere; öğretmenlik mesleğinin kutsallığını vurgulayarak başarılar diledi. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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