Ağrı yaralıları taşıyan ambulans helikopter, doğubayazıt'a geldi - Son Dakika

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Ağrı yaralıları taşıyan ambulans helikopter, doğubayazıt'a geldi
6 saat önce
AĞRI Yaralıları taşıyan ambulans helikopter, Doğubayazıt'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:29 Kaynak: DHA
AĞRI Yaralıları taşıyan ambulans helikopter, Doğubayazıt'a geldi
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