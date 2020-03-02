Ağrı yaralıları taşıyan ambulans helikopter, doğubayazıt'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı yaralıları taşıyan ambulans helikopter, doğubayazıt'a geldi - Son Dakika

Ağrı yaralıları taşıyan ambulans helikopter, doğubayazıt'a geldi

6 saat önce

AĞRI Yaralıları taşıyan ambulans helikopter, Doğubayazıt'a geldi.

AĞRI Yaralıları taşıyan ambulans helikopter, Doğubayazıt'a geldi

Ağrı yaralıları taşıyan ambulans helikopter, doğubayazıt'a geldi

Doğubeyazıt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:29 Kaynak: DHA
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