Ağrı yeniden beyaza büründü - Son Dakika
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Ağrı yeniden beyaza büründü

20.03.2022 13:46

Ağrı yeniden beyaza büründü Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü.

Ağrı yeniden beyaza büründü

AĞRI - Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü.

Kış mevsiminin etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, kent ilkbahar ayında yeniden beyaz örtüye bürünerek kara kışı aratmadı. Kar nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, evler kar altında kaldı.

Kar yağışıyla birlikte 362 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Ağrı yeniden beyaza büründü
Ağrı yeniden beyaza büründü
Ağrı yeniden beyaza büründü

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İlkbahar, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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