Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi - Son Dakika

Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi

6 saat önce

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Yeşilay Ağrı Şubesinin yeni yönetim ofisinin açılışı için program düzenlendiDüzenlenen açılış programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan'ın yanı sıra protokol üyeleri,...

Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi, System.String[]

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Yeşilay Ağrı Şubesinin yeni yönetim ofisinin açılışı için program düzenlendi


Düzenlenen açılış programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan'ın yanı sıra protokol üyeleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.


Programında Yeşilay Ağrı Şubesi tarafından düzenlenen resim sergisinin gezilmesi ve Yeşilay tanıtım videosunun izlenmesinin ardından yapılan dua eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. - AĞRI

Süleyman Elban, Yeşilay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:53 Kaynak: İHA
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