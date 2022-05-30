Ağrı yeşilin tonlarıyla adeta ışık saçtı - Son Dakika
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Ağrı yeşilin tonlarıyla adeta ışık saçtı

30.05.2022 17:05

Ağrı yeşilin tonlarıyla adeta ışık saçtı Ağrı'da yeniden canlanan ve yeşilin her tonuyla renklenen doğa ışık saçıyor.

Ağrı yeşilin tonlarıyla adeta ışık saçtı

AĞRI - Ağrı'da yeniden canlanan ve yeşilin her tonuyla renklenen doğa ışık saçıyor.

Ağrı'da uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle yeniden canlanan doğa, manzarasıyla hayran bırakıyor. Yol kenarındaki tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan çiçekler doğaya eşsiz bir güzellik katarken, yeşil yapraklarla bezenmiş ağaçlar ise seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor. Yeşilin her tonuyla renklenen doğa drone ile havadan görüntülenerek ortaya seyrine doyumsuz manzalar çıkardı.

Pandemiden sonra vatandaşların sıcak havayı da fırsat bilip iç içe rahatlıkla piknik yaptığını söyleyen Çiğdem Doğan, "Bizler uzun geçem kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla beraber kendimizi doğaya attık. Doğa gerçekten çok güzel, insana huzur veriyor. İnsanların mental sağlığı açısından da çok faydalı. Bizlerde kış boyunca eve kapandığımız için ilk fırsatta buraya geldik. Köylere gelip fotoğraflar çekiyoruz. Sadece bizler değil güzel havayı fırsat bilen tüm vatandaşlar piknik yapmaya çıkmış. Yol boyunca gelirken birçok vatandaşın su kenarlarında piknik yaptığını gördük. Özellikle pandemiden sonra insanların yeniden bir araya gelmesi çok iç açıcı bir durum." ifadelerine yer verdi.

Ağrı yeşilin tonlarıyla adeta ışık saçtı
Ağrı yeşilin tonlarıyla adeta ışık saçtı
Ağrı yeşilin tonlarıyla adeta ışık saçtı
Ağrı yeşilin tonlarıyla adeta ışık saçtı

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Kaynak: İHA

piknik, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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