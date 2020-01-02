Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik'in ziyaretleri - Son Dakika
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Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik'in ziyaretleri

6 saat önce

Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven'i makamında ziyaret etti.

Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik'in ziyaretleri, System.String[]

Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven'i makamında ziyaret etti.

Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Çolak, federasyon yönetim kurulu üyesi Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik ve beraberindekilerle Ankara'da koruma altında bulunan çocuklarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

Buradaki programın ardından, Çolak ve Çirik ile beraberindeki heyet, Genel Müdür Güven ile görüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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