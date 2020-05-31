AĞRI Zihinsel engelli kadın bir gün sonra bulundu - Son Dakika

Zihinsel engelli kadın bir gün sonra bulundu

AĞRI'nın Tutak ilçesi Pınar Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli Işık Yalçın (42), yaklaşık bir gün sonra arazide bulundu. Tutak İlçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Işık Yalçın dün saat 10.30'da çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Aramalarına rağmen Işık Yalçın'ı bulamayan ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Yalçın'ı bulmak için alarma geçti. Jandarmaya ait iz ve canlı arama köpeklerinin de katıldığı aramada bölgede arazi didik didik araştırıldı. Köylülerin de katıldığı aramada sonuç alınamadı. Zihinsel engelli kadın çobanların ihbarıyla Yukarı Köşk köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere kenarında bugün saat 11.30'da bulundu. Arazide yapılan sağlık muayenesinde sorunu olmadığı belirlenen kadını, görevliler araçlarına kadar 3 kilometre boyunca kucaklarında ve sırtlarında taşıdı. Işık Yalçın, görevliler tarafından Pınar mahallesindeki yakınlarına teslim edildi.