Son Dakika Haberleri: Ağrı Ziraat Odası Başkanlığına Daşdemir Seçildi

Ağrı Ziraat Odası Başkanlığına Daşdemir Seçildi

58 dakika önce

Ağrı Ziraat Odası seçimini Murat Daşdemir kazandı.

Ağrı Ziraat Odası Başkanlığına Daşdemir Seçildi, System.String[]
Ağrı Ziraat Odası seçimini Murat Daşdemir kazandı.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda yapılan ve 7 adayın yarıştığı seçimde Murat Daşdemir, başkanlığa seçildi. Seçime katılan tüm delegelere teşekkür eden Daşdemir, tebrikleri kabul etti. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:07 Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel
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