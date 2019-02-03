Ağrı Ziraat Odası Başkanlığına Daşdemir Seçildi
58 dakika önce
Ağrı Ziraat Odası seçimini Murat Daşdemir kazandı.
Ağrı
Ziraat Odası seçimini Murat Daşdemir kazandı.
Halk Eğitim Merkezi Salonunda yapılan ve 7 adayın yarıştığı seçimde Murat Daşdemir, başkanlığa seçildi. Seçime katılan tüm delegelere teşekkür eden Daşdemir, tebrikleri kabul etti. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:07 Kaynak: İHA
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