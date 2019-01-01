Ağrıda Aç Kurtlar Şehre İndi
1 saat önce
Ağrının Taşlıçay ilçesinde kar yağışların etkisi ile aç kurtlar şehre indi.
Ağrının Taşlıçay
ilçesinde kar yağışların etkisi ile aç kurtlar şehre indi.
Taşlıçay Güneysöğüt köyünde ilk görülen kurtlar daha sonraki günlerde ise Taşlıçay ilçe merkezinde görüldü. Çiftçiler Hayvanlarını korumak için gece nöbet tutuyorlar.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan çiftçiler; "Kar
yağışların etkisi ile ilçe merkezine ve köylere kurtlar iniyor, hayvanlarımıza saldırıyor, hayvanlarımızı korumak için bazen gece nöbetler tutuyoruz" diye konuştular. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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