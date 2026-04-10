Ağrı’da Polis Haftası coşkusu: 181. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, Ağrı’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’un emniyet teşkilatını kabulüyle başlayan program, gün boyunca gerçekleştirilen ziyaretler, törenler ve anma etkinlikleriyle devam etti. Etkinliklerde, polis teşkilatının fedakârlığı ve toplum güvenliği için üstlendiği kritik rol bir kez daha vurgulandı.

VALİ BOZKURT’TAN POLİSLERE TEBRİK VE DESTEK MESAJI

Program kapsamında Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette polis teşkilatının Polis Haftası kutlanırken, Vali Bozkurt emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

Ayrıca Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Boyraz da İl Emniyet Müdürü Göksel Önder’i ziyaret ederek Polis Haftası’nı kutladı. Ziyaret sırasında şeref defteri imzalanırken, karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.

ŞEHİTLER ANILDI, AİLELERİ UNUTULMADI

Etkinlikler kapsamında şehit polisler de unutulmadı. İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve teşkilat mensupları, Aziz Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay’ın annesi Azize Günay’ı ziyaret etti. Ardından şehidin kabri başında dualar edilerek karanfiller bırakıldı.

Ayrıca Ağrı Merkez Camii’nde aziz şehitler adına mevlit programı düzenlenirken, vatan uğruna can veren kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı.

ÇELENK TÖRENİ VE PROTOKOL KATILIMIYLA ANLAMLI PROGRAM

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Abide Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, protokol üyeleri ve emniyet personelinin katıldığı törende, teşkilatın köklü geçmişine vurgu yapıldı.

“BİZ BİRİZ VE DAİMA YANLARINDAYIZ”

Programın devamında Polisevi’nde şehit aileleri ve emekli emniyet personeli ile bir araya gelindi. Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, “Sadece 10 Nisan’da değil, hayatın her anında şehitlerimizin ailelerinin ve emekli meslektaşlarımızın yanında olacağız. Biz biriz, beraberiz ve daima onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinliklerle Türk Polis Teşkilatı’nın 181 yıllık köklü geçmişi ve milletin huzuru için verilen mücadele bir kez daha vurgulanırken, Polis Haftası coşkusu Ağrı genelinde hissedildi.

Haber: Servet Aslan