Ağrı’da Polis Haftası coşkusu: 181. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı’da Polis Haftası coşkusu: 181. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Ağrı’da Polis Haftası coşkusu: 181. yıl dönümü törenlerle kutlandı
10.04.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü Ağrı’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program kapsamında ziyaretler, törenler ve anma etkinlikleri düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, Ağrı’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’un emniyet teşkilatını kabulüyle başlayan program, gün boyunca gerçekleştirilen ziyaretler, törenler ve anma etkinlikleriyle devam etti. Etkinliklerde, polis teşkilatının fedakârlığı ve toplum güvenliği için üstlendiği kritik rol bir kez daha vurgulandı.

VALİ BOZKURT’TAN POLİSLERE TEBRİK VE DESTEK MESAJI

Program kapsamında Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette polis teşkilatının Polis Haftası kutlanırken, Vali Bozkurt emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

Ayrıca Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Boyraz da İl Emniyet Müdürü Göksel Önder’i ziyaret ederek Polis Haftası’nı kutladı. Ziyaret sırasında şeref defteri imzalanırken, karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.

Ağrı’da Polis Haftası coşkusu: 181. yıl dönümü törenlerle kutlandı

ŞEHİTLER ANILDI, AİLELERİ UNUTULMADI

Etkinlikler kapsamında şehit polisler de unutulmadı. İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve teşkilat mensupları, Aziz Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay’ın annesi Azize Günay’ı ziyaret etti. Ardından şehidin kabri başında dualar edilerek karanfiller bırakıldı.

Ayrıca Ağrı Merkez Camii’nde aziz şehitler adına mevlit programı düzenlenirken, vatan uğruna can veren kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı.

ÇELENK TÖRENİ VE PROTOKOL KATILIMIYLA ANLAMLI PROGRAM

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Abide Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, protokol üyeleri ve emniyet personelinin katıldığı törende, teşkilatın köklü geçmişine vurgu yapıldı.

“BİZ BİRİZ VE DAİMA YANLARINDAYIZ”

Programın devamında Polisevi’nde şehit aileleri ve emekli emniyet personeli ile bir araya gelindi. Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, “Sadece 10 Nisan’da değil, hayatın her anında şehitlerimizin ailelerinin ve emekli meslektaşlarımızın yanında olacağız. Biz biriz, beraberiz ve daima onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinliklerle Türk Polis Teşkilatı’nın 181 yıllık köklü geçmişi ve milletin huzuru için verilen mücadele bir kez daha vurgulanırken, Polis Haftası coşkusu Ağrı genelinde hissedildi.

Ağrı’da Polis Haftası coşkusu: 181. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Haber: Servet Aslan

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı’da Polis Haftası coşkusu: 181. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:27:27. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı’da Polis Haftası coşkusu: 181. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.