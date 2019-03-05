Son Dakika Haberleri: Ağrılara Diz Protezi İle Etkin Tedavi

Ağrılara Diz Protezi İle Etkin Tedavi

12 dakika önce

Hospitalpark Darıca Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr.Hasan Kalkan, Diz Protezi cerrahisi hakkında bilgiler verdi.

Ağrılara Diz Protezi İle Etkin Tedavi, System.String[]

Hospitalpark Darıca Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr.Hasan Kalkan, "Diz Protezi cerrahisi ile bir çok sağlık problemlerinin ortadan kalktığını bu sayede kişinin eklem ağrılarından kurtulabileceğini" söyledi

Op. Dr.Hasan Kalkan, "Vücudumuza hareket imkanı sağlayan kalça, diz ve ayak bileği eklemleri ile, iş yapmamızı sağlayan elimizi ve kolumuzu kulanmamıza imkan veren omuz eklemi sıklıkla protez ameliyatı (artroplasti) uygulanan eklemlerimizdir.

Vücudun bütün yükünü taşıyan diz ve kalçalar aşırı yük ile birlikte bazı sağlık problemlerininde ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Vücuda binen yük ile kıkırdak problemleri de oluşur. İleri derecede aşınmış, kireçlenmiş, işlevini yitirmiş eklemlerin protezlerle değiştirilmesi işlemi olan Diz Protezi cerrahisi gelişen cerrahi teknikler, kullanılan maddeler ve tasarım alanındaki ilerlemeler sayesinde günümüzde başarılı bir tedavi yöntemi olarak sıklıkla uygulanmaktadır.

Tedavinin amacı, ağrıyı gidermek, hareketi sağlamak ve deformiteyi düzeltmektir.Diz, kalça, omuz, ve dirsek eklemlerine uygulanan bu işlem, aynı zamanda bölümümüzde daha kompleks ve tecrübe gerektiren revizyon protez cerrahisi de uygulanmaktadır." diyerek bu sağlık sorunu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:57 Kaynak: Bültenler

Darıca, Hasan Kalkan, Güncel
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