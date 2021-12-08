Ağrıları artınca doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Ağrıları artınca doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı

Diz kapağındaki mermi 13 gün sonra fark edildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bacağından tüfekle vurulan şahıs, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan 13 gün sonra şikayetleri artınca tekrar hastaneye giden şahsın diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İbrahim Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Değerlier, A.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.S. 'havalı' tabir edilen tüfekle Kenan Değerlier'e ateş etti. Diz kapağından yaralandığını fark eten Değerlier, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Kenan Değerlier, ardından taburcu edildi.

13 gün sonra diz kapağındaki ağrıların artmasıyla yeniden hastaneye müracaat eden Değerlier, burada hayatının şokunu yaşadı. Değerlier'in diz kapağında mermi olduğu anlaşıldı. Ortopedi polikliniğine sevk edilen şahsın diz kapağındaki mermi ameliyatla alındı.