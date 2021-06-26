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Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı

26.06.2021 18:12

Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler.

Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı

Uzm. Dr. Dirlik: "Belinden bir ip geçirmişler, enfeksiyon giderek artabilir ve kana karışabilir. Kana karışırsa ölümcül sonuçlar olabilir"

ELAZIĞ - Elazığ'da bel ağrıları nedeniyle hastaneye giden hastayı muayene eden doktor, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hastanın beline delik açılıp derinin altından çamaşır ipi geçirildiği anlaşılırken, uygulama sonucu bölgede enfeksiyon geliştiği ortaya çıktı ve hastanın tedavisine başlandı.

Hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki hastaya yaklaşık 2 yıl önce 'ankilozan spondilit' tanısı konuldu. Bunun üzerine birçok tedavi yöntemi deneyen hastanın, ağrıları bir türlü geçmedi. Sözde alternatif tıp adı altında sırtına deriden çamaşır ipi geçirilen hastanın belinde ciddi enfeksiyon geliştiği için Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Noyan Dirlik'e yönlendirildi. Hastayı gören Dr. Dirlik ise, uygulanan yöntem karşısında şaşkınlık geçirdi. Hastanın alternatif tıp adı altında beline iki delik açıldığını ve bunun sonucunda ciddi bir enfeksiyon geliştiği ortaya çıktı. Hastanın tedavisinin hala sürdüğünü belirten Dr. Dirlik, böyle bir vakayla ilk kez karşılaştığını belirterek bu tür uygulamaların ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

"Belinden ip geçirmişler"

Hastanın genel burumu hakkında bilgi veren Dr. Dirlik, "Hastamız, genç ve beli ağrıyan bir hasta. Daha öncesinden bir 'ankilozan spondilit' tanısı almış. Beli ağrıdığı için çeşitli tedaviler almış ama fayda görmemiş. Ondan sonra bir alternatif tıp başvurmayı denemiş. Belinden bir ip geçirmişler. Hasta bana bu şikayetle geldi. Beline ip geçirildikten sonra başka bir doktora gitmiş, orada bir enfeksiyon olduğu görülmüş ve bana yönlendirildi. Ben gördükten sonra hastaya bunun çıkarılmasını önerdim, hasta kabul etti. Yakın zamanda planlayıp çıkaracağız. Hastanın şuanda acil bir işi olduğu için çıkaramıyoruz ancak en yakın zamanda çıkaracağız" dedi.

"Kana karışırsa ölümcül sonuçlar olabilir"

İlk kez böyle bir vaka ile karşılaştığına ve tıpta böyle bir tedavi yönteminin olmadığına dikkat çeken Dr. Dirlik, "İplerin girdiği ve çıktığı yerlerde hafif bir iltihap, kızarıklık vardı. Ciddi bir şey yoktu ama orada bir enfeksiyon belirtisi vardı ve onun çıkarılması gerekiyordu. Tekrar ameliyat olacak, onu çıkaracağız inşallah. Şuan iki tane ihtimal var, biri hiçbir şey olmayabilir ve ömür boyu öyle de gidebilir, asıl bir korktuğumuz enfeksiyonun orada büyümesi sırta yayılmasıdır. Enfeksiyon giderek artabilir ve kana karışabilir. Kana karışırsa ölümcül sonuçlar olabilir. İnsanların vücutlarında bizler bir şekilde implant koyuyoruz ama bunları olabildiğince steril ortamda yapmak ve düzgün aletler koyulması gerekiyor. Yani çamaşır ipi hiç uygun bir şey değil. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Benim kendim gözlemlediğim yok ama buna benzer bir tanesi vefat ettiği söyleniyor" diye konuştu.

"İpe bağlı iki tane komplikasyon var"

İp takılmamasının hastanın sağlığı için daha iyi olabileceğini belirten Dirlik, "Hiçbir şey yapılmasa daha iyi. Hastanın kendi bel ağrısı ileri ya da geriye gitme yok. Ama ipe bağlı iki tane komplikasyon var. İp koyularak şuan olan durumdan daha kötü bir hale sokulmuş. Hastaların her halükarda, herhangi bir rahatsızlıklarında önce hekime başvurmaları, çeşitli alternatif tıp uygulamalarından medet ummamalarını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı
Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı
Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı
Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı
Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı
Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı
Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı

Fethi Sekin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Ağrıları geçsin diye belinden çamaşır ipi geçirmişler... Ağrısı olan hastanın belinden geçirilmiş ipi gören doktor büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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