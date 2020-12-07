- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu - Son Dakika

- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu

07.12.2020 17:04

- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez kıkırdak nakli gerçekleşti.

- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu

ANTALYA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez kıkırdak nakli gerçekleşti. Yıllardır yürümekte zorluk ve sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti ile hastaneye başvuran 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, dizinden alınan dokunun sağ ayak bileğine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Uzun süredir sağ ayak bileğinde rahatsızlığı olan Ümmü Yanbaş ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Anıl Gülcü'ye başvuruda bulundu. Yapılan muayene ve tetkik sonrasında Ümmü Yanbaş'ın ayak bileği eklem kıkırdağında büyük ölçüde erime ve lezyon tespit edildi. Dr. Öğr. Üyesi Anıl Gülcü 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş'ın da onayını alarak hastanede ilk kez gerçekleştirilecek olan kıkırdak nakli ameliyatına karar verdi.

Başarılı bir ameliyat sonrası hastayı servisinde ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Gülcü, işlem hakkında bilgi verdi. Anıl Gülcü; "Hastanın talus kemiğinde, yani ayak bileği kıkırdağında erime ve zedelenmesi vardı. Bunun boyutunu ölçtük. Kıkırdak erimesinin büyük olması sebebiyle kendiliğinden iyileşme imkanı yoktu. Ümmü Yanbaş için en uygun tedavi yönteminin kıkırdak nakli olduğuna karar verdik. Teknik ve tecrübe gerektiren bu operasyonda hastamızın dizinden sağlam kıkırdağını alarak, ayak bileğine nakil ettik." diye konuştu.

Sık yapılan bir ameliyat değil

Türkiye'de kıkırdak nakil ameliyatlarının nadir yapıldığına dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Gülcü; "Ülkemizde kıkırdak nakli ameliyatları sık yapılmıyor. Ağrıları nedeniyle hareket kısıtlılığı ve yürümede zorluk şikayeti olan Yanbaş, kısa süre içerisinde istediği gibi yürüyebilir ve günlük işlerini rahatlıkla gerçekleştirebilir. Daha büyük merkezlerde yapılabilen bu tür müdahaleler için bölge halkımızın şehir dışına gitmesine gerek kalmadı. Bu alanda tedavi bekleyen hastalarımız hem zamandan tasarruf sağlayacaklar hem de yerinde sağlık hizmetini alabileceklerdir. Sunduğumuz sağlık hizmeti genişleyerek devam etmektedir. Tüm hastalarımız gönül rahatlığıyla tedavilerini olabilirler." dedi.

Sağlına kavuştu

Hayatında ilk kez ameliyat olduğunu belirten Ümmü Yanbaş korkularını doktoru Dr. Öğr. Üyesi Anıl Gülcü sayesinde yendiğini söyledi. Yanbaş;" Hocamın bilgilendirmesiyle herhangi bir korku yaşamadım. Uzun yıllardır devam eden şiddetli ağrılarım son buldu. Başarılı geçen ameliyat sonrasında sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu
- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu
- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu
- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Alanya, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu - Son Dakika


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