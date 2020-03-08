Ağrılı 300 kadına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrılı 300 kadına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi - Son Dakika

Ağrılı 300 kadına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi

6 saat önce

Ağrı Belediyesince 300 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Veysel Karani Türbe ziyareti için Siirt'e gönderildi.

Ağrılı 300 kadına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi, System.String[]

Ağrı Belediyesince 300 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Veysel Karani Türbe ziyareti için Siirt'e gönderildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarını iptal eden Ağrı Belediyesi, kadınlar için farklı bir organizasyon yaptı.

Veysel Karani Türbesi'ne ziyaret düzenleyen Belediye, farklı yaşlardaki 300 kadını sabah saatlerinde otobüslerle Siirt'e gönderdi.

Ağrı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevcan Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kadınlar için farklı bir program düzenlediklerini anlatan Tüzün, "Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın talimatlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarımızı Veysel Karani Türbesi'ne gönderdik. Kadınlar Günü için konser ve eğlence programı hazırlamıştık ama şehitlerimiz ve ülkemizdeki durumdan dolayı programı iptal etmek durumunda kaldık." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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