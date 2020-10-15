Ağrılı aile "yılan korkusu" yüzünden toprak damlı evini yıktı - Son Dakika

Ağrılı aile "yılan korkusu" yüzünden toprak damlı evini yıktı

15.10.2020 10:57

Ağrı'nın Yoluyazı köyünde yaşayan bir aile, yılanların yuva yaptığını öne sürdükleri toprak damlı evlerini yıktı.

Ağrı'nın Yoluyazı köyünde yaşayan bir aile, yılanların yuva yaptığını öne sürdükleri toprak damlı evlerini yıktı.

İl merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yoluyazı köyünde yer alan bir toprak evde oturan Mustafa Koçak ve ailesi, bir süre önce yılanların dolaşıp yuva yaptığı gerekçesiyle tek katlı toprak damlı evlerini boşalttı.

Mustafa Koçak'ın ağabeyinin evine yerleşen ve daha sonra toprak evin üstünü açarak yıkan Koçak ailesi, ardından durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri inceleme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ilaçlama yaptı.

Mustafa Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılanlar sebebiyle korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Yetkililere bilgi verdiklerini belirten Koçak, "Bizim evlere yılan girmiş, yılanlarla mücadele ediyoruz. 25 yıllık evimizi yılanlar bastığı için yıktık. Evin üstünü açıp duvarları yıktık. Yılanların girdikleri delikler de halen belli oluyor." diye konuştu.

Ağrılı aile yılan korkusu yüzünden toprak damlı evini yıktı
Ağrılı aile yılan korkusu yüzünden toprak damlı evini yıktı
Ağrılı aile yılan korkusu yüzünden toprak damlı evini yıktı
Ağrılı aile yılan korkusu yüzünden toprak damlı evini yıktı

Mustafa Koçak, Yılan, Koçak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrılı aile 'yılan korkusu' yüzünden toprak damlı evini yıktı - Son Dakika

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