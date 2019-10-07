Ağrılı annelerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Ağrı'dan gelen 124 anne, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Başlarına beyaz tülbent takan Ağrılı anneler, terör örgütü PKK aleyhine slogan atıp, Diyarbakır'daki annelerle Kürtçe ağıtlar yaktı, acılarına ortak oldu.

Ağrı'dan gelen annelerden Kelime Dinç, teröre tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle bunlardan kurtulacağız. İnşallah burayı da onlardan temizleyeceğiz. Hepimiz kardeşiz. Buraya, annelere desteklerimizi iletmek için geldik. Hepimizin çocuğu var. İnşallah onlardan bu annelerin çocuklarını alacağız."

Fatma Üncer de terör örgütünü lanetleyerek, çocukları için oturma eylemi yapan annelerin amaçlarına ulaşması için dua ettiklerini dile getirdi.

Bir anne olarak Diyarbakır anneleriyle gurur duyduklarını vurgulayan Üncer, "Bu annelerin çocukları bizim çocuklarımız gibidir. Hepimiz aileyiz, Kürt, Türk fark etmiyor, hepimiz eşitiz. Biz çocuklarımız için geldik buraya, hepimiz Müslümanız." diye konuştu.

Saltanat Kaya da annelere destek için geldiklerini belirterek "Dileriz ki bu anneler bir an önce evlatlarına kavuşur. Biz onlara destek için geldik. Allah hepsine yardım etsin. Allah devlete zarar, ziyan vermesin." ifadelerini kullandı.

Ağrı'dan gelen annelerden Nazemin Kınat, 8 yıl önce çocuğunun İstanbul'da çalışırken terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını anlattı.

Gözyaşlarına hakim olmayan anne Kınat, askerden geldikten sonra çocuğunun dağa kaçırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oğlum hangi zalimin elindedir bilmiyorum. Hangi zalimin elindeyse oğlumu göndersin. Artık çocuğumu istiyorum. On senedir çocuğumu görmüyorum, artık yeter. Allah onu götürenlerin belasını versin. Oğlumdan, gittiğinden beri hiç haber alamadım."