Ağrılı atlet Aslı'nın ekran başından pistlere uzanan başarısı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan milli atlet Aslı Kızılkaya, televizyondan izledikten sonra heveslenerek başladığı atletizmdeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Aşağı Dumanlı köyünde ikamet eden genç atlet, 2012 Londra Olimpiyatları'nı televizyondan izlerken çok heveslendiği atletizme başlama kararı aldı.

Ailesiyle konuşarak spora başlamak için destek isteyen milli sporcu, babasının olumlu cevabıyla 7 yıl önce başladığı atletizmde, yaz, kış demeden ter dökerek katıldığı yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

Yurt içinde düzenlenen yarışlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ağrılı Aslı, bu başarısını geçen yıl milli takıma seçilerek taçlandırdı.

Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor

Milli atlet, başarılı çıkışını sürdürerek milli formayla Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde ederek Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Aslı Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizmi çok sevdiğini ve ailesinin de desteğiyle bu spora başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ülkemizi çok iyi yerlerde temsil etmek istiyorum. Kendimi şu anda oralarda görüyorum. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Balkan yarışmasına katılmıştım, orada beşinci oldum. Önümde birçok yarış var inşallah hedefim Avrupa'da derece yapmak. Sonrasında da dünya şampiyonalarında derece elde etmek. İnşallah elimden geleni yaparım ve Türkiye'mi en iyi şekilde temsil ederim."

Yağmur, çamur demeden yarışlara hazırlanıyor

Aslı, Ağrı'da kış mevsiminin soğuk geçtiğine işaret ederek, yaz, kış, yağmur, çamur demeden çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Uluslararası müsabakalarda başarı elde etmek istediğini vurgulayan Aslı, "Önümde EYOF yarışları var. Bu organizasyonda başarı elde ederek yurt dışına çıkacağım. Ülkemi büyük organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

Aslı, kendisine her zaman destek olan ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan ailesine, öğretmenlerine ve antrenörlerine teşekkür etti.