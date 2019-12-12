Ağrılı Bahtiyar'ın otomobil lastiği taktığı bisikleti çocukların ilgi odağı oldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ağrılı Bahtiyar'ın otomobil lastiği taktığı bisikleti çocukların ilgi odağı oldu - Son Dakika

Ağrılı Bahtiyar'ın otomobil lastiği taktığı bisikleti çocukların ilgi odağı oldu

6 saat önce

Ağrı'da yaşayan 15 yaşındaki Bahtiyar Kotan, bisikletinin sürekli patlayan arka lastiğinin yerine otomobil tekeri taktı.

Ağrılı Bahtiyar'ın otomobil lastiği taktığı bisikleti çocukların ilgi odağı oldu, System.String[]

Ağrı'da yaşayan 15 yaşındaki Bahtiyar Kotan, bisikletinin sürekli patlayan arka lastiğinin yerine otomobil tekeri taktı.

Bisikletçi babasının yanında çırak olarak çalışan Kotan, bisikletinin sık sık patlayan arka lastiğine çözüm bulmak için ilk olarak internetten araştırma yaptı. Farklı bisiklet modellerini internetten inceleyen Kotan, kimseden yardım almadan atık malzemeleri kullanarak farklı bir sistem oluşturduğu bisikletinin arka kısmına, kışlık otomobil lastiği yerleştirdi.

Otomobil lastiğini taktığı bisikletiyle kentteki cadde ve sokaklarda dolaşan Kotan, çocukların büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

"Rahat gidebilsin diye şasiyi uzattım"

Bahtiyar Kotan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli patlayan lastiğini tamir etmekten sıkıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Araştırmalarım sonucunda bisiklet rahat gidebilsin diye şasiyi uzattım. İleride ön lastiği de otomobil tekeriyle değiştirmek istiyorum. Lastiğin sürtmemesi için zinciri de uzattım. Jant önceden dışarıdaydı ve çok kırıldığı için jantı da tekerin içine aldım."

Kış kenti olduğu için tercihini kar lastiğinden yana kullandı

Kotan, kentte kış mevsiminin sert geçtiğine işaret ederek karda da bisiklet sürmek için kar lastiğini tercih ettiğini anlattı. Lastiğinin kışlık olması nedeniyle kaymadığını dile getiren Kotan, şunları kaydetti:

"Lastikçiler, lastikleri çöpe atıyordu, ben de geri dönüşüme alarak bisikletime ilave etim. Tekeri genişletip etrafını kestim. Bisikletimle her yerde geziyorum. Kışlık lastik olduğu için de karda da kaymıyor. Bununla her yere gidiyorum. Herkes bisiklete ilgi gösteriyor. Gören herkes bisikletin başına toplanıyor. Dönüp bakıyorlar, bakan bir daha bakıyor. Bisikleti gördüklerinde şaşırıyorlar ve beni gördüklerinde durdurup fotoğraf çekiyorlar."

Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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