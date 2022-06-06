Ağrılı Besici: "Maliyetler Artınca Üretimi Azalttık. Et ve Süt Fiyatı Çok Artacak" - Son Dakika
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Ağrılı Besici: "Maliyetler Artınca Üretimi Azalttık. Et ve Süt Fiyatı Çok Artacak"

06.06.2022 11:35

Ağrılı besici Sezai Barbaros, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’e yaşadıkları sorunları anlattı. “Gübre, yem, mazot fiyatı arttığı için biz de üretimi azaltıyoruz. Hem et hem süt fiyatı çok artacak millet perişan olacak” diyen Barbaros, büyükbaş kurbanlık fiyatının en az 30 bin lira olacağını söyledi.

Ağrılı besici Sezai Barbaros, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'e yaşadıkları sorunları anlattı. "Gübre, yem, mazot fiyatı arttığı için biz de üretimi azaltıyoruz. Hem et hem süt fiyatı çok artacak millet perişan olacak" diyen Barbaros, büyükbaş kurbanlık fiyatının en az 30 bin lira olacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında Ağrı'daydı. CHP'li milletvekilleri, Ahmetbey köyünde kurbanlık hayvan besicisi Sezai Barbaros'u dinledi.

"BÜYÜKBAŞ KURBANLIK EN AZ 30 BİN LİRA"

Barbaros, "Maliyetler artınca hayvan sayısını azalttık. Geçen yıl 90 liraya aldığımız yemin torbası bu yıl olmuş 350 lira. Bu işin içinden çıkamıyoruz. Bu yıl bir büyük baş kurbanlık en az 30 bin lira olacak. Buna hazırlıklı olsunlar. Gübre, yem, mazot fiyatı arttığı için biz de üretimi azaltıyoruz. Hem et hem süt fiyatı çok artacak millet perişan olacak" diye konuştu.

Yedi çocuğu, 10 torunu olduğunu belirten Barbaros, "Hepsi bu besiciliğe bakıyor. Buradan geçiniyor. Bir ineği 5 liraya alıp 10 liraya yem verirsek kazanamayız" diyerek besicilerin geçim sıkıntısı dile getirdi.

Ağrılı Besici: Maliyetler Artınca Üretimi Azalttık. Et ve Süt Fiyatı Çok Artacak
Ağrılı Besici: Maliyetler Artınca Üretimi Azalttık. Et ve Süt Fiyatı Çok Artacak
Ağrılı Besici: Maliyetler Artınca Üretimi Azalttık. Et ve Süt Fiyatı Çok Artacak
Ağrılı Besici: Maliyetler Artınca Üretimi Azalttık. Et ve Süt Fiyatı Çok Artacak

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksel Mansur Kılınç, Milletvekili, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrılı Besici: 'Maliyetler Artınca Üretimi Azalttık. Et ve Süt Fiyatı Çok Artacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrılı Besici: "Maliyetler Artınca Üretimi Azalttık. Et ve Süt Fiyatı Çok Artacak" - Son Dakika
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