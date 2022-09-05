Ağrılı beşizler okullu oldu - Son Dakika
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Ağrılı beşizler okullu oldu

05.09.2022 13:43
Ağrılı beşizler okullu oldu

Ağrılı beşizler okullu oldu Ağrılı beşiz kız çocukları Rabia, Tenzile, Havva, Berfin ve Hiranur uyum haftası kapsamında okul sıralarını doldurdu.

Ağrılı beşizler okullu oldu

AĞRI - Ağrılı beşiz kız çocukları Rabia, Tenzile, Havva, Berfin ve Hiranur uyum haftası kapsamında okul sıralarını doldurdu.

Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin 6 yıl önce dünyaya gelen beşiz kız çocukları olan Rabia, Tenzile, Havva, Berfin ve Hiranur, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülen okula uyum eğitimleri kapsamında sıralarını dolduracaklarını İbrahim Çeçen İlköğretim Okulu'nun yolunu tuttu. İlkokul birinci sınıfa başlayan beşizler okul sıralarını doldururken, ilk defa böyle bir deneyim yaşayacak olan öğretmenlerini de şaşkına çevirerek mutlu etti.

Uyum haftasının ilk gününde İbrahim Çeçen İlkokulu'nu ziyaret ederek hem beşizlerle hem de diğer öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Ağrı ilimizde 25 bin civarında öğrencimiz bugün anasınıfı ve birinci sınıfa başlamış oldular. Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu uyum çerçeve programı kapsamında 1 haftalık süreç içerisinde uyum eğitimi alacaklar. Uyum eğitiminin içerisinde veliler ve öğrencilerimize yönelik rehberlik çalışmalarımız, okulun dış alanlarının gezdirilmesi ve etkinlik çalışmaları gibi çokça aktivite olacak. Bizim bu okula gelişimizin bir diğer nedeni de beşiz öğrencilerimizin birinci sınıfa başlıyor olması. Hem aileleriyle hem de öğrencilerle tanışmak için buradayız. Öğrencilerimizin tamamına hediyeler getirdik. Ben tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Beşiz kız çocuklarının babası olan Fatih Yılmaz, "Bugün kızlarımın ilk günü. Çok heyecanlılar. Allah zihin açıklığı versin inşallah başarılı olurlar. Sabah 6'da kalktık hazırlanmak için. Zar zor yetiştirebildik. Zor oluyor ama gurur duyuyoruz, mutluyuz. Çok güzel bir duygu." dedi.

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FATİH'TE 'BÜYÜK AİLE BULUŞMASI' AÇIKLAMASI FATİH'TE 'BÜYÜK AİLE BULUŞMASI' AÇIKLAMASI Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı
Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Fatih, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrılı beşizler okullu oldu - Son Dakika

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