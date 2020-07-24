Ağrılı Beyaz tülbentli kadınlar Ayasofya'da - Son Dakika

Ağrılı Beyaz Tülbentli kadınlar 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'nın açılış törenine katılarak Diyarbakır Anneleri için dua ettiler.

Daha önce Diyarbakır Anneleri için bir araya gelen Ağrılı Beyaz Tülbentli kadınlar bu defa 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'nın tarihi anına şahitlik etmek için İstanbul'a gitti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın düzenlediği programla İstanbul'a giden Ağrılı kadınlar, Ayasofya'nın açılışına katılarak hem tarihi bir ana şahitlik edip hem de Diyarbakır Annelerinin çocuklarına kavuşması için dua ettiler.

Ağrılı kadınlarla birlikte İstanbul'a giden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan ilk cuma namazına katıldı. - AĞRI