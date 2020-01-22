Ağrılı Boksör Ferhat İncekaya gümüş madalya ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrılı Boksör Ferhat İncekaya gümüş madalya ile döndü - Son Dakika

Ağrılı Boksör Ferhat İncekaya gümüş madalya ile döndü

6 saat önce

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ağrılı boksör Ferhat İncekaya, Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, 69 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ağrılı Boksör Ferhat İncekaya gümüş madalya ile döndü, System.String[]

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ağrılı boksör Ferhat İncekaya, Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, 69 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Boks Federasyonu 2020 Yılı faaliyet programında yer alan "Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası" 8-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Erzurum Spor Salonunda düzenlendi.


Ağrı'yı temsilen şampiyonaya katılan Ağrılı Boksör Ferhat İncekaya 69 kilo mücadelesinde, Türkiye 2'ncisi olarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.


Boks Antrenörü Volkan Sarı ve sporcu Ferhat İncekaya kazandığı ikincilik madalyası ile birlikte, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret etti.


İl Müdürü Demir, Ağrı'yı Erzurum'da yapılan Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda temsil ederek gümüş madalya kazanan Sporcuyu tebrik etti. Gerçekleşen ziyarette elde edilen başarıdan dolayı sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden İl Müdürü Demir, "Boks branşında madalya kazanmamız önemli bir başarıdır. Bu başarı çıtasını yükseltmek için tüm ekibimiz ile birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Ağrı ilimize daha güzel başarılar getireceğiz" dedi. - AĞRI

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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