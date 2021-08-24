Ağrılı çiftçiler, hibe süt dağıtım üniteleri ile ekonomiye katkı sağlayacak - Son Dakika

Ağrı'da, süt üretiminin artırılması ve kent ekonomisine daha fazla katkı sağlamak amacıyla Valilik koordinesinde başlatılan proje kapmasında ineklerin sağımı için yüzde 80 hibe ile 290 çiftçiye sağım ünitesi dağıtıldı.

Kentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının sağladığı bütçeyle "Sütün Tadı Ağrı'nın Adı" projesi hayata geçirildi.

500 çiftçiyi kapsayan ve ilk etapta 290 çiftçiye yüzde 80 hibeyle verilen süt dağıtım üniteleri için TRT Park alanında program düzenlendi.

Ağrı Valisi Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında önemli bir yerde olduklarını ancak bunu ekonomik getiriye dönüştüremediklerini söyledi.

Kentin eskiden et üretimi ve canlı hayvan bakımından önemli iller arasında yer aldığını belirten Varol, "Bunu iyi bir noktaya taşımak için çalışma yürütüyoruz. 400 bin büyükbaş ve 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan varlığımızı hem sayısal olarak daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. "dedi.

Varol, büyükbaş hayvan varlığında süt üretimini ve sütün yan ürünlerinin üretimine yönelik çalışmalar yapmaları gerektiğini ifade ederek, buna yönelik projeler hayata geçirdiklerini anlattı.

Kentte belirli sayıdan az sağım ineği olan hanelerin sütleri sağmadıkları ve farklı şekillerde değerlendirdiklerini fark ettiklerini vurgulayan Varol, şöyle konuştu:

"Sütün önemli bir ticari meta olduğunu, sağılması, toplanması ve üretime kazandırılması gerektiğini insanlarımıza anlatalım diye uğraşıyoruz. Sütle ilgili yaptığımız birkaç ayaklı projeden olan bu projede belirli sayıdan az sağman ineğe sahip olan ailelerimize bireysel sağım ünitelerini yüksek hibe oranıyla tedarik ettik. Vatandaşlarımızı üreticilerle ilişkilendirelim ve sağdıkları sütü peşin parayla satabilsinler ki hane ekonomilerine katkıda bulunabilsinler ve refahlarını artırabilsinler. Bu kapsamda 500 hanemize süt sağım makinesi dağıtacağız. Bugün 290 tanesinin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Geriye kalan 210 tanesinin de İl Özel İdaresi vasıtasıyla alım sürecini başlattık ve önümüzdeki günlerde kalan vatandaşlarımıza tedarik edeceğiz."

Varol, Türkiye'de ilk defa Ağrı'da uygulanacak olan Gıda Kent Projesi'nin ihalesine dün çıktıklarını aktararak, ihale sürecinin tamamlanmasıyla birinci etabın inşaatına başlayacaklarını ve tarımsal ürün işlemek için ilk etapta 12 iş yerini hizmete açacaklarını kaydetti.

Diyadin Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Varol, "Bu bölge için bir milattır. İnanılmaz bir tarımsal gelir getirecek. Belki bittiği zaman sadece 1200 kişiyi doğrudan istihdam edecek ama dolaylı olarak 3 bin insanı etrafında istihdam edecek. İlimizin tarımsal gelirini 2'ye katlayacak bir projedir. Allah nasip ederse bakanlığımız bir hafta içerisinde onunda ihalesini gerçekleştirecek. Tarım alanında size müjdeler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise kente eğitim, sağlık, tarım, ulaşım ve birçok alanda yatırımların devam ettiğini söyledi.

Ağrı, Hamur ve Tutak kara yolunun tamamladığını ve viyadüklerin yapımına devam edildiğine dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti:

"Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük buraya 154 milyon lira tahsilat yaptık. Geçen sene buradaki çalışmalar durdurulmuştu ve gittim Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile konuştuk ve 50 milyon lira daha aldık. Bu sene karayollarına tahsis ettiğimiz para 204 milyon liradır. Allah bir mani keder vermese 2022 yılının sonuna kadar inşallah hep birlikte oranın kurdelesini keseceğiz."

Program, çiftçilere süt dağıtım ünitelerinin verilmesiyle sona erdi.