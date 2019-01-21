Ağrılı Cinselliğin Arkasındaki Gizli Sebep!

Bartholin kisti

Yürürken veya otururken bile zorlanmak hayli zor olurdu… Ancak bazı hastalıklar var ki, günlük yaşantımızın temel rutinlerini yapmamıza engel olabiliyor. Kadınlarda görülen, ağrı, cinsel ilişki sırasında şiddetli acı ve daha birçok belirtiyle ortaya çıkan Bartholin kistinde olduğu gibi…

Bartholin kisti nedir?

Vajinanın her iki tarafında yer alan kese formundaki keseler Bartholin bezleri olarak tanımlanır. Bartholin bezlerinin görevi vajina girişinde bir sıvı salgılayarak cinsel ilişki sırasında vajinaya ıslaklık ve kayganlık özelliği kazandırmasıdır. Bu bezlerde görülen iltihaplanma ve tıkanma sonucunda ortaya çıkan apse, Bartholin kisti olarak bilinir.

Bartholin kisti neden oluşur?

Ana sebebi tüp kelindeki kanalların tıkanmasıdır. Bu tüplerin tıkanmasının temel nedeni ise vajinal enfeksiyonlardır. Diğer nedenler arasında;

Bu bölgeye gelen fiziksel darbeler,

Vajina girişindeki tahrişler,

Nadir de olsa bu bölgede yapılmış cerrahi müdahaleler,

Kanser,

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar.

Bartholin kistinin belirtileri;

Eğer kist küçükse herhangi bir belirti göstermeyebilir ancak kistin büyüklüğü şikayetleri de arttırır. Böyle durumlarda;

Vajina dudaklarında şişme,

Vajina çevresinde kızarma,

Şiddetli ağrı,

Cinsel ilişki sırasında acı, yanma, ağrı,

Yürümekte, oturmakta zorlanma,

Cinsel ilişkiye girememe,

Kistin olduğu bölgede sıcaklık, hassasiyet,

Ateş,

Halsizlik.

Bartholin nasıl teşhis edilir?

Genel olarak fizik muayenesi ile gerçekleşir. Bunun dışında herhangi bir teste gerek yoktur. Apseye neden olan sorunu bulmak içinse kültür testi yapılabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Kadın doğum ve hastalıkları uzmanı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir tedavi şekli uygular. Hastanın durumuna göre antibiyotik tedavisi, ağrı kesici ilaç kullanımı, kanal içi genişletici özelliği olan kas gevşeticiler kullanılır. Gerekli durumlarda ise cerrahi müdahalelere başvurulur.