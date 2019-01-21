Son Dakika Haberleri: Ağrılı Cinselliğin Arkasındaki Gizli Sebep!

Ağrılı Cinselliğin Arkasındaki Gizli Sebep!

1 saat önce

Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali İhsan Yalçınoğlu, Bartholin kisti ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Ağrılı Cinselliğin Arkasındaki Gizli Sebep!, System.String[]

Bartholin kisti

Yürürken veya otururken bile zorlanmak hayli zor olurdu… Ancak bazı hastalıklar var ki, günlük yaşantımızın temel rutinlerini yapmamıza engel olabiliyor. Kadınlarda görülen, ağrı, cinsel ilişki sırasında şiddetli acı ve daha birçok belirtiyle ortaya çıkan Bartholin kistinde olduğu gibi…

Bartholin kisti nedir?

Vajinanın her iki tarafında yer alan kese formundaki keseler Bartholin bezleri olarak tanımlanır. Bartholin bezlerinin görevi vajina girişinde bir sıvı salgılayarak cinsel ilişki sırasında vajinaya ıslaklık ve kayganlık özelliği kazandırmasıdır. Bu bezlerde görülen iltihaplanma ve tıkanma sonucunda ortaya çıkan apse, Bartholin kisti olarak bilinir.

Bartholin kisti neden oluşur?

Ana sebebi tüp kelindeki kanalların tıkanmasıdır. Bu tüplerin tıkanmasının temel nedeni ise vajinal enfeksiyonlardır. Diğer nedenler arasında;

Bu bölgeye gelen fiziksel darbeler,

Vajina girişindeki tahrişler,

Nadir de olsa bu bölgede yapılmış cerrahi müdahaleler,

Kanser,

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar.

Bartholin kistinin belirtileri;

Eğer kist küçükse herhangi bir belirti göstermeyebilir ancak kistin büyüklüğü şikayetleri de arttırır. Böyle durumlarda;

Vajina dudaklarında şişme,

Vajina çevresinde kızarma,

Şiddetli ağrı,

Cinsel ilişki sırasında acı, yanma, ağrı,

Yürümekte, oturmakta zorlanma,

Cinsel ilişkiye girememe,

Kistin olduğu bölgede sıcaklık, hassasiyet,

Ateş,

Halsizlik.

Bartholin nasıl teşhis edilir?

Genel olarak fizik muayenesi ile gerçekleşir. Bunun dışında herhangi bir teste gerek yoktur. Apseye neden olan sorunu bulmak içinse kültür testi yapılabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Kadın doğum ve hastalıkları uzmanı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir tedavi şekli uygular. Hastanın durumuna göre antibiyotik tedavisi, ağrı kesici ilaç kullanımı, kanal içi genişletici özelliği olan kas gevşeticiler kullanılır. Gerekli durumlarda ise cerrahi müdahalelere başvurulur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:49 Kaynak: Bültenler

Sağlık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Akıl Almaz Olay...kediden Bulaşan Parazit Gözlerini Kör Etti Seyir Halindeki Araçtan Kendini Atan Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:44:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrılı Cinselliğin Arkasındaki Gizli Sebep!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]